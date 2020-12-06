OPPO 折叠屏手机专利曝光：铰链向内折叠，屏幕弧形收纳

IT之家12月6日消息 据外媒 LetsgoDigital 消息，OPPO 手机此前向世界知识产权组织（WIPO）申请的一项折叠屏手机专利得到公开，专利展示了依靠金属双轴铰链向内折叠的方法。在 2019 年，OPPO 展示过折叠手机的原型机并申请了多项专利，不过此前的专利均为向外折叠的形态，这样会使手机屏变得十分脆弱。然而 OPPO 最新的专利展现出了向内折叠的方法，有助于保护柔性屏。

▲渲染图来自 LetsgoDigital

▲图片来自 LetsgoDigital

根据专利描述，此款手机利用带齿轮的旋转铰链进行折叠。在展开的过程中，手机后部盖板可以经过滑动，进入中间的连接部分，这样就可以避免屏幕的拉伸，提高耐用性。与三星 Galaxy Z Flip 手机不同的是，在折叠状态下 OPPO 此款手机的屏幕为圆弧形态收纳，而不需要硬折叠。折叠后的手机铰链部分的宽度大于手机头尾，这虽然会影响美观，但是能够最大限度保护屏幕，免于折叠和灰尘的摩擦。

▲渲染图来自 LetsgoDigital

外媒表示，折叠屏手机的铰链并不容易研发，因为用户不希望在折叠式听到奇怪的 “吱吱”声，手机进行折叠的手感、阻尼也必须恰到好处，应该能够保持不同角度的折叠形态。此外，铰链必须能够防止灰尘进入，延长使用寿命。

据IT之家了解，同样采用向内折叠设计的三星 Galaxy Z Fold 2 采用了隐藏铰链技术，通过真空清扫系统，能够在使用中保持一致的阻尼以及可靠性。

▲市售 Galaxy Z Fold2 5G 的隐藏式铰链