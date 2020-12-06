OPPO 新专利曝光：未来手机或可独立升级摄像头模块

IT之家 12 月 6 日消息 世界知识产权局 (WIPO)网站上出现了一项 OPPO 专利，显示了一款带有可拆卸摄像头模块的智能手机。专利图片和描述显示，这款潜在的未来智能手机将拥有一个后置摄像头模块，可以从背板上拆卸下来，然后使用 USB Type-C 接口连接进行自拍。

该相机模块拥有两个传感器和一个药丸状的 LED 闪光灯，但如果它成为现实的话，我们可以期待在商用机型中配备更多的镜头。此外，位于模块上的 USB C 连接器证明至少可以拥有两个角度（90 度和 180 度），这意味着其将能够以多个角度拍摄图像和视频。

IT之家了解到，从 WIPO 的图片可以看出，OPPO 智能手机将采用相当标准的设计，摄像头模块能够在正面和背面进行拍照。摄像头模块将包括摄像头传感器、一块柔性电路板和一个 Type C 连接器。说明中还提到，相机模块的主板还可以包括 Wi-Fi、蓝牙和 NFC，用于远程通信。该模块还可以有一块锂电池，可以随时充电。

专利中这样的智能手机什么时候推出谁也不知道，但像这样的模块化智能手机设计不仅可以减少设备所需的组件数量，还可以使可更换 / 升级的摄像头单元成为可能。不过，目前还不清楚这种产品的市场会有多大。