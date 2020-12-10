《赛博朋克 2077》解禁让 Steam 下载带宽达 51 Tbps，远超《绝地求生》纪录

IT之家 12 月 10 日消息 今天早上，《赛博朋克 2077》在 Steam 上解禁，巨大的下载量导致很多过户下载过程中遇到了下载卡住的问题。根据 Steam 官方的消息，游戏解禁时 Steam 下载使用带宽峰值破纪录，达到了 51 Tbps。

今天上午 8 点，Steam 下载使用带宽直线上升，最高值达到了 51Tbps，现在的带宽依然很高，为 34.2Tbps。在带宽占用排行榜中，北美占比最大，其次是欧洲和亚洲。根据游民星空的统计数据，Steam 的下载使用带宽峰值的上一个纪录为《绝地求生》1.0 时创下的 22 Tbps。

今天，全球最高有 100 多万人同时玩《赛博朋克 2077》，截止发稿时的同时在线人数约 80 万。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》最初宣布将于 2020 年 4 月 16 日发售，而在 2020 年 1 月 16 日，开发商 CD Projekt RED 宣布将游戏发行时间推迟到了 2020 年 9 月 17 日，2020 年 6 月 18 日宣布延后至 11 月 19 日，2020 年 10 月 28 日宣布要再延后至 12 月 10 日。

《赛博朋克 2077》是一款由 CD Projekt 开发并发行的融合动作角色扮演元素的第一人称射击游戏，游戏设定在 2077 年美国加利福尼亚州的 “赛博朋克”反乌托邦式城市 “夜之城”，玩家在这一开放世界中扮演称为 “V”的角色。