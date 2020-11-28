《工兵模拟器》上架 Steam：扮演拆弹专家

IT之家 11 月 28 日消息 一款名为《工兵模拟器（SapperSimulator）》的游戏现已上架 Steam，玩家将扮演一名勇敢工兵，负责在危机四伏的环境中进行排雷。

IT之家了解到，这款游戏最低需要 GTX 660 显卡，支持简体中文，游戏正式发行时间暂未公布。

游戏介绍：

你是行走在阿勒珀城市废墟中的一名勇敢工兵，负责在危机四伏的环境中进行排雷，这绝非易事。没有任何安全地带，你必须时刻保持警惕，因为恐怖分子制造的简易炸弹几乎比比皆是，可能隐藏在自行车、罐头或者门框中，走错一步就可能导致炸弹。百姓随时都面临生命危险，保护他们是您的使命。敌人可能发动突袭，在他们面前你如此势单力薄。一切都远非看上去的样子，你必须保持专注，努力挽救尽可能多的生命。

这款游戏以一场真实的军事冲突为背景。在连绵不绝的战火中，曾经富朔宏伟的阿勒珀早已变得满目苍夷。百姓生命危在旦夕，眼前的一切都将灰飞烟灭。问题越来越困难，压力几乎达到崩溃边缘。在如此逼真的画面中，你仿佛真正置身于叙利亚沙漠的边缘地带，百姓的生命就掌握在你的手中，你的每一步都将决定全局走向。在如此紧迫的时间中，你会做出怎样的决定？并非所有炸弹都可以顺利拆除。你会直面那近乎不可能的选择吗？你会选择拯救谁？

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