Steam 一周销量榜：《赛博朋克 2077》三连冠，距发售还有 3 天

IT之家12月7日消息 据 Valve，截止到 2020 年 12 月 6 日的 Steam 商店一周销量排行榜现已正式公布，《赛博朋克 2077》成功卫冕榜首，五款游戏回归排行榜，但很可惜没有《GTA5》。

榜首 Top1：《赛博朋克 2077》

《赛博朋克 2077》是由 CDPR 开发的一款开放世界游戏，故事发生在夜之城，目前售价 298 元，10 日正式解禁。GOG 平台的预载将于今日晚 7 点开放，而 Steam 及 Epic 平台的预载将于 12 月 8 日（周二）凌晨 0 点开放，PS 平台将于开放前 48 小时前开启预载。

《赛博朋克 2077》届时将登陆 Xbox One、PlayStation 4 和 PC，以及谷歌 Stadia 平台。此外，本作也可以跨时代在 Xbox Series X|S 和 PlayStation 5 上游玩。IT之家提醒，更新后的配置需求如下：

亚军 Top2：《CS:GO》狂牙大行动

众所周知，《反恐精英 : 全球攻势》是目前 Steam 全世界活跃度最高的 FPS 游戏，全新的 DLC《狂牙大行动》于 12 月 4 日正式上线，通行证售价为￥100 元。

季军 Top3：V 社 VR 套件

第四至第十名：