捷克最大搜索引擎 Seznam 指控谷歌垄断，索赔 4 亿美元

据报道，捷克最大的网络搜索平台 Seznam 周四表示，已向美国搜索巨头谷歌索赔 90.72 亿克朗（约合 4.1674 亿美元），原因是谷歌限制了市场竞争。

Seznam 称，谷歌在捷克市场滥用其 Android 操作系统和应用商店的主导地位。Seznam 副董事长帕维尔 · 齐马（Pavel Zima）称：“早在 2018 年，欧盟委员会就认定，谷歌非法利用其在 Android 市场的主导地位，以巩固其搜索市场份额。根据这一决定，我们要求谷歌赔偿我们相应的损失。”

2018 年，欧盟对谷歌处以 43.4 亿欧元（约合 50.4 亿美元）的反垄断罚款，称谷歌对 Android 设备厂商和移动运营商作出的三方面限制，包括要求 Android 设备厂商预装谷歌搜索 App 和 Chrome 浏览器，作为授权谷歌 Play Store 应用商店的条件；向特定大型 Android 设备厂商和移动运营商支付费用，要求他们独家预装谷歌搜索 App。

齐马称，正因为如此，该公司在向 Android 设备推广应用和服务时，遭受巨额损失。为此，Seznam 向谷歌索赔 4.1674 亿美元。

对于，谷歌尚未发表评论。

Seznam 拥有捷克搜索市场约 25% 的份额。该公司表示，逾 4 亿美元的索赔金额，是基于该公司在 2011 年至 2018 年期间的相关损失。Seznam 还表示，该公司还准备采取民事法律行动。

去年，Seznam 营收为 46.9 亿克朗，自 2011 年以来累计营收为 320 亿克朗。

今日早些时候，谷歌还被法国数据保护机构 “国家信息与自由委员会”（CNIL）罚款 1 亿欧元（约合 1.21 亿美元），原因是其搜索引擎对 Cookie 的管理方式不当。