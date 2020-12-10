谷歌 Pixel 5 Pro 真机首曝：骁龙 865 + 屏下摄像头

9 月 30 日，谷歌终于发布了搭载 Android 11 的亲儿子 Pixel 5，售价为 699 美元（约合人民币 4750 元），相比上一代 Pixel 4 升级幅度非常有限，且只有 Pixel 5 一款机型，并没有像往年那样发布谷歌 Pixel 5 XL，给用户的选择空间非常小。不过现在有最新消息，近日有外媒透露，Pixel 5 系列还有高配版本——Pixel 5 Pro。

根据此前已知的消息，今年谷歌 Pixel 系列产品有有大幅调整，仅推出了搭载高通中端芯片骁龙 765G 的中端机型，而没有搭载骁龙 865 的旗舰机型，总感觉缺少点什么。近日知名爆料达人 @Slashleaks 则晒出了据称是谷歌 Pixel 5 Pro 的新旗舰的真机亮屏谍照，如果该机真实存在的话，也算是补足了 Pixel 5 配置残血的遗憾。

从 @Slashleaks 晒出的谍照显示，全新的谷歌 Pixel 5 Pro 将采用 6.67 英寸显示屏，屏幕顶部没有前置摄像头开孔，也没有刘海、水滴等设计，疑似将采用屏下摄像头方案。不过目前量产的屏下摄像头机型仅有中兴的 AXON 20 5G 系列，因此该机是否能真正量产屏下摄像头技术还有待考证。至于配置方面，该机将搭载高通骁龙 865 旗舰处理器，配备 8GB 内存 + 256GB 存储，后置四颗摄像头。

据悉，此次曝光的谷歌 Pixel 5 Pro 可能是一款原型机，目前还没有关于该机量产的消息。更多详细信息，我们拭目以待。