6.6 万元，Caviar 推出定制版 iPhone 12：苹果 Logo 嵌入乔布斯原版圆领衫碎片

IT之家 12 月 10 日消息 以为苹果 iPhone 机型打造奢华昂贵的替换外壳而闻名的网站 Caviar 今天宣布推出最新的定制作品,即以 iPhone 4 的风格定制的 iPhone 12 Pro。

“iPhone 12 Pro 乔布斯 4”系列是为了纪念乔布斯和 iPhone 4 十周年而推出的,iPhone 4 是乔布斯亲自发布的最后一款机型,定制版有 iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 两款机型,有黑化钛金、白色和奢华金版本。

每部 iPhone 的正面都没有任何改动,但背面都有乔布斯著名的高领衫的真实碎片,嵌入了苹果的 logo 中,而手机的下部则装饰着乔布斯的亲笔签名,“作为品质的标志,他的时代的象征”,以及苹果著名的口号 “Think different”。

据 Caviar 介绍,白色款采用复合 G10 材质,表面覆盖珠宝珐琅,其苹果标志由 925 纯银打造;金色款则采用 18K 金真材实料,其苹果标志由 750 金打造。

售价方面,128GB 黑钛金 iPhone 12 机型 6490 美元(约 42448 元)起,而 512GB 的黑金 iPhone 12 Pro Max 则高达 10140 美元(约 66308 元)。

Caviar 还销售一系列其他定制的豪华 iPhone,这些 iPhone 由独特的材料和复杂的设计制成。此外,今年该公司还在销售定制的 New Balance 991 运动鞋,其中也内含一块乔布斯的高领衫和一块印有 "Think different" 口号的小钛板。

IT之家了解到,Caviar 表示,该系列的每款手机都将限量发行 10 款,而定制的 New Balance 991 运动鞋则限量 30 件。