曝苹果 iPad 9 将在明年春季更新：屏幕更大、芯片更强

众所周知，“iPad”这个名字，目前代表的是该系列的入门产品

12 月 11 日上午消息，一些消息人士透露，苹果公司准备在 2021 年春季，推出 10.5 英寸以及 A13 芯片的第九代 iPad。

根据这个发布时间，以及它的的定位，可以推测 “第九代 iPad”将与当前的第八代 iPad 相似，只是屏幕更大，芯片更强，但仍旧是入门产品的定位。虽然可能会换用 10.5 英寸 LED 显示屏，A13 仿生芯片，4GB RAM，以及更薄更轻的设计。不过它将仍然会有 Home 键（Touch ID 指纹识别装置），以及 Lightning 接口。

如果放在春季发布，应该不是革命性的更新，在以往，苹果通常会在春季发布一些偏入门的产品，例如给学生用的 iPad，或 iPhone SE 之类。它们的一些部件和设计都似曾相识，这种方式可以降低成本。

苹果公司于今年 9 月推出了带有 A12 芯片的第八代产品。但那次只是很小的更新，芯片从 A10 升级到 A12。没有其他规格更改。

据说第九代 iPad 的起步价可能会略低一些，大约是 299 美元，存储配置为 64GB 起步，目前的产品是 32GB。