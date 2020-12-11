官宣：诺基亚 6300/8000 4G 国行 12 月 15 日见

IT之家12月11日消息 据诺基亚官方宣告，Nokia 6300 4G 以及 Nokia 8000 4G 两款经典复刻版的国行机型将于 12 月 15 日正式发布。

IT之家了解到，诺基亚 6300 4G 和 8000 4G 此前已在海外推出，均搭载高通骁龙 210 芯片，512MB 的内存，以及 4GB 内部存储空间 ，运行 KaiOS 系统。

其中，诺基亚 6300 4G 在设计方面从 2007 年的初代诺基亚 6300 上汲取了一些灵感，但经过了现代化的改造，更加适合目前使用。

▲ 初代诺基亚 6300

诺基亚 6300 4G 支持 Wi-Fi、蓝牙与 FM 收音机，配备 3.5mm 耳机孔，采用 2.4 英寸显示屏，内置 1500mAh 的电池，它是诺基亚目前提供该功能集的最便宜的手机，平均零售价为 49 欧元（约合人民币 389 元）。

诺基亚 8000 4G 在规格上则与 6300 4G 十分相似，但前者正面采用了弧形边缘面板，背面则使用了类似玻璃的材质。同时，诺基亚 8000 4G 采用 2.8 英寸显示屏，配备 200 万像素后置摄像头，价格为 79 欧元（约合人民币628元）.