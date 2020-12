IT之家 12 月 10 日消息 根据诺基亚官方微博的消息,搭载 Android Go 系统的新款手机将于 12 月 15 日发布。

IT之家了解到,Android Go 是针对入门级安卓手机量身订作的 Android 系统,最初与 Android Oreo 一同推出,适用于 1GB 或更低内存的装置。 Android Go 拥有经过最佳化的专用版 Google 移动服务、Google Play 服务。Android Go 上的 Google Play 商店会推荐适合本系统使用的轻量级应用程序。

本月初,一款型号为 TA-1335 的诺基亚新机现已入网工信部。



工信部信息显示,这款手机拥有藏蓝、香槟色等配色,机身尺寸为 81×44.5×22mm,重 122 克,屏幕参数目前暂未公布。

配置方面,这款手机配备 2GB 内存与 64GB 机身存储,内置 2500mAh 电池,搭载 Android 10 操作系统,支持 GSM、TD-LTE、LTE FDD、WCDMA 等手机制式。