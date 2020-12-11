TrendForce：DRAM 明年 Q1 售价反弹，并将实现小幅增长

12 月 11 日消息，据国外媒体报道，市场研究机构集邦咨询（TrendForce）表示，2021 年第一季度，DRAM（动态随机存储器）的平均售价将从下滑中复苏，并且有可能实现小幅增长。

根据集邦咨询的最新调查，与 NAND 闪存市场相比，DRAM 市场表现出更健康、更平衡的供求关系。

今年上半年，由于受到新冠疫情影响，全球对 DRAM 的需求有所增加。由于需求增加，DRAM 价格在今年上半年也有所反弹。然而，今年 11 月初，研究机构预计，今年下半年，DRAM 价格小幅下滑的趋势将持续到今年年底。

本月初，芯片代工商力积电的董事长黄崇仁表示，明年上半年，全球 DRAM 可能会供不应求。

外媒称，如果 DRAM 在明年上半年出现供不应求的情况，那么 DRAM 价格可能在明年上半年出现反弹。集邦咨询预计，2021 年第一季度，DRAM 价格总体上将不会进一步下跌，DRAM 产品的整体平均价格预计将保持不变或略有上升。

目前，全球三大 DRAM 供应商分别是三星、SK 海力士和美光。本月初，美光位于桃园的工厂发生无预警停电事件，导致产线停工超过 1 个小时以上，造成产线运作停摆。

业内消息人士称，美光桃园工厂停电可能影响全球 DRAM 供应，尤其是服务器部分。外媒也报道称，该工厂停电可能导致该行业的供应减少，并导致芯片现货价格上涨。

此外，瑞穗分析师 Vijay Rakesh 也认为，该工厂 “短期”停电可能加剧 DRAM 短缺。