华硕推出 ExpertBook B9，全球最轻的 14 英寸商务笔记本电脑

IT之家12月11日消息 华硕昨天推出了新款 ExpertBook B9 电脑，该机曾获得 2020 年红点设计奖，同时它也是全球最轻的 14 英寸商务笔记本电脑。但目前并未公布售价和上市日期等信息。

新款 ExpertBook B9 继承了上一代的所有特性和功能，搭载最新的英特尔 11 代酷睿 i7-1165G7 处理器，内置 Iris Xe 核显，板载 16 GB / 32 GB 4266 MHz LPDDR4x 双通道内存，支持最高 2TB 的双 M.2 NVMe 的 PCIe 3.0 X4 固态硬盘。

华硕 ExpertBook B9 拥有 AdaptiveLock 人体接近传感器，以及基于 AI 的噪声消除技术，配备 TPM 2.0 嵌入式安全芯片，支持 Windows Hello 识别和指纹识别，配备四个 360° 远场麦克风和经过 Harman Kardon 认证的扬声器，拥有华硕独家 ASUS NumberPad 2.0 触控板，拥有带内置 Alexa 功能的灯条，支持 PC 手机无缝衔接，可提供企业级安全性能。

此外，该机采用了 14 英寸 LED 背光 IPS 面板，400 尼特亮度，1920 x 1080 分辨率，16：9 纵横比，支持防眩光，显示屏边框薄约 4 毫米，屏占比达 94%，覆盖 100%sRGB 色域（NTSC：72%）。

华硕表示，ExpertBook B9 是世界上最轻的 14 英寸商务笔记本电脑，仅重 2.2 磅，厚 14.9 毫米，配备 66 瓦时电池，支持 65 W AC 快充，可提供将近一整天的续航时间。

华硕表示正努力使 ExpertBook B9 成为环保型 PC 选择，并获得了能源之星 7.1 认证以及过 EPEAT Gold 认证，甚至外包装也秉持环保和实用性。此外，为贯彻环保政策，该机配件盒可变形为笔记本电脑支架。

IT之家了解到，该机提供了 2 个雷电 4 USB- C 接口（高达 40 Gbps，支持 DisplayPort 和电源传输）、1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-A、1 个 HDMI、1 个 RJ45 LAN（通过 Micro HDMI），3.5mm 耳机孔等。