深度 deepin 20.1 (1005)系统开启内测：升级至 Linux Kernel 5.8 稳定内核

IT之家12月11日消息 deepin 社区发布了深度操作系统 20.1 Beta(1005) 内测活公告，其表示：大家好，为了保证即将发布的深度操作系统 20.1 Beta（1005）的质量，现在开展内测活动，请内部测试团队的成员们积极参加，谢谢！

IT之家获悉，本次 deepin 20.1 (1005) 内测升级系统内核到 Kernel 5.8（Stable）版本，升级仓库到 debian 10.6，更新部分深度应用，带来更好的视觉、交互体验。优化系统性能，全面提升使用体验；优化控制中心功能，包括性能模式设置，蓝牙传输文件等。

更新说明：

1、升级系统内核到 Kernel 5.8（Stable）版本，提升系统稳定性和兼容性

2、升级仓库到 debian 10.6，修复部分安全性问题及重要问题

3、更新部分深度应用，带来更好的视觉、交互体验

4、优化系统性能，全面提升使用体验

5、优化控制中心功能，包括性能模式设置，蓝牙传输文件等

测试时间

2020.12.11：开始测试

2020.12.11——2020.12.21：测试并在本帖下回复，反馈您的问题

2020.12.21：结束测试

测试流程

一、连接内部测试源，将系统升级至最新；（内测版本可能存在不稳定的情况，请勿用于生产环境）

1、将系统修改为内部测试源，终端执行以下命令：sudo dedit /etc/apt/sources.list

2、然后使用以下内容覆盖 sources.list 文件，然后保存并退出。

## Generated by deepin-installer deb [by-hash=force] https://community-packages.deepin.com/deepin/ apricot main contrib non-free #deb-src https://community-packages.deepin.com/deepin/ apricot main contrib non-free deb [trusted=yes] https://proposed-packages.deepin.com/dde-apricot unstable main contrib non-free

3、在终端执行以下命令：

sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade

（可能需要注销重启）

