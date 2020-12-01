知名开发者要把 Linux 移植到苹果 M1 Mac 上，要求网友每月资助其 4000 美元

IT之家 12 月 1 日消息 开发者赫克托 - 马丁 (Hector Martin)自称是一个很喜欢把 Linux 移植到各种平台上的人，他已经启动了一项为 Apple Silicon Mac 创建 Linux 移植的计划。

Martin 也被称为 “Marcan”，已经创建了一个 Patreon 项目，目标是筹集足够的资金，以便能够承担将 Linux 带到配备 M1 芯片的 Mac 上的开销。为 M1 Mac 创建 Linux 移植并非易事，Linux 创造者 Linus Torvalds 甚至表示，他认为这不可能。

Martin 有让 Linux 在不寻常的平台上运行的经验，此前曾为 PlayStation 4 创建 Linux 移植，但他承认，为 Apple Silicon 进行 Linux 移植是一项更为严峻的工作。为苹果的 Mac 创建 Linux 移植是一项全职工作，Martin 表示，没有资金支持是不可行的。他开了一个 Patreon 账户，要求每月获得 4000 美元资助，有 3 美元、6 美元和 12 美元的认捐层级。他的资金筹集目标已经到位 88%，除非得到全额资金，否则他不打算启动这个项目。

根据 Martin 的说法，他有资格承担这个项目，因为他有为 PlayStation 4 等其他设备开发 Linux 移植的经验。

Martin 说，他想为 Apple Silicon Mac 创建一个人们 “真正想用”的 Linux 移植，所有基本硬件都能用，有像样的电源管理等等。“大的时间沉淀”将是 GPU 支持，这是实现移植的必要条件。Martin 之所以能够让 PS4 版本启动并运行，是因为它使用的 GPU 只是稍加定制，但 Apple Silicon 版将更加困难。不过在 NVIDIA 卡的 GPU 驱动项目 Nouveau 中，已经有了概念证明。

这个项目并没有得到苹果的认可，但只要 Martin 不使用 macOS 的代码来构建 Linux 支持，他说他向用户发布是合法的。苹果还允许在 Apple Silicon 上启动自定义内核，这为 Linux 支持铺平了道路，但 Martin 需要对苹果驱动进行反向工程。

Linus Torvalds 本月早些时候表示，如果 M1 Mac 能运行 Linux，他会很喜欢，但如果没有苹果的合作，他觉得这不可能，“对我来说，M1 的主要问题是 GPU 和它周围的其他设备，因为这很可能是阻碍我使用它的原因，因为除非苹果开放，否则它不会有任何 Linux 支持。”他接着说，他认为苹果开放其芯片组 “似乎不太可能”，但 “你总是可以怀着希望”。

IT之家了解到，如果这个项目获得了足够的资金支持，Martin 计划在开放的情况下进行开发，并定期推送到 GitHub 上，他将接受任何愿意做出贡献的人的帮助。