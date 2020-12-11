【IT之家众测】一加 8T 银时，为了热爱它的人不顾一切

“如同坂田银时一样，一加 8T 也为了爱它的人而不顾一切。”



最近一段时间，我在深度地使用一加 8T 这台手机，我惊叹于它的种种，也对它的种种感到可惜。

我一直在想一句能够完美地概括一加 8T 的话，但是却迟迟没有想出，直到我在给它拍照的时候，脑子如被闪电击中一般，想到了上面这句话。

诚然，我并不了解一加公司为什么要为一加 8T 的银色配色起 “银时”这个名字，但是我想如果他们也看过万事屋，那么那句话可能也是他们在定义配色名称时所想到的吧。

OK，现在就让我给你细细道来，这几天里我真实的使用体验吧。

外观：银色，震撼

不知道正在阅读这篇文章的你，是否有看过科幻电影《终结者》，里面的机器人便是由液态金属组成。

每次褪去伪装的皮肤，机器人便会显露出机身内的液态金属，那是一种银色的厚重流体，在光线照射下的质感十分优秀。

这次我拿到的一加 8T 银时配色便采用了同样的银色机身，每一道阳光照射上去，都能呈现出一种好似流体的质感。

背板工艺采用了第六代 AG 磨砂玻璃的它，既拥有金属的质感，又拥有玻璃的温润。不粘指纹，也不滑手，握着就很稳。

与一加 7T 相比，的确在 AG 磨砂玻璃工艺的处理上更进一步。一加 8T 将玻璃打磨得阻尼更大，全新的 AG 磨砂玻璃没有了光滑的廉价感，手指滑动的时候，感到一阵阵爽感，这也许就是 “手感真 TM 爽”吧。

屏幕：一块好屏，无他

有的时候，产品能不能卖疯，并不取决于产品总体如何，也考验它是否有一个足以直接说服消费者购买它的卖点。

一加公司应该很庆幸，在一加 7 Pro 那一代产品大胆启用 90Hz 高刷屏作为公司产品的核心卖点，自此高刷屏与一加手机开始紧密相连。

不仅于此，一加 8 开始，一加手机又开始和 almost 顶级好屏幕画上了等号。

一加 8T 自然也不例外，它搭载了 120Hz 刷新率的显示屏，每一次滑动手机（即便你是在刷微博），都是一种享受，这种享受是能够从指尖传递到大脑的，因此快乐是无处不在的。

一加公司还宣称，一加 8T 的 JNCD 平均仅为 0.34。

但是作为一名消费者，我不太了解这个与我有什么关系，在经过翻查信息之后，我才知道这就是一句话能说明白的事：一加 8T 的色彩显示准得非常牛逼，能和 iPhone 分庭抗礼。

这个特性对于设计师群体来说，是一件非常好的事情。这意味着他们可以花少于 iPhone 一般的价钱买到一台色彩准确度和它差不多的手机，简直太划算了。

除了 120Hz 和 JNCD 之外，一加 8T 还过了 DisplayMate A+、HDR10 + 和 SGS 屏幕护眼三个认证，不过我不关心这个，我关心的是一加 8T 是不是个直屏。

非常幸运，一加 8T 是直屏手机，而没有采用这几年大热的曲面屏。虽然我不怎么玩手机游戏，但是直屏能带来的好处，并不仅仅是玩游戏的时候会降低误触的几率。

直屏对手机保护而言是一个非常好的条件，无论是贴膜和裸奔，一加 8T 都能够很好地应对这种可能会因跌落而损伤屏幕的情况。

直视屏幕的时候，也不用担心因为光线反射的原因在曲面屏的两侧看到绿绿的光线，这便是直屏的好处。

性能：没有意义的比试

与今年一整年的 Android 旗舰手机一样，一加 8T 也是搭载了高通骁龙 865 芯片，性能没什么好说的，大大小小差别不大，如果你真的很想看跑分成绩，那么百度或许能给你几百个 865 芯片跑分的答案，或者几十个一加 8T 跑分的成绩。

UFS 3.1 的配备是一件意料之外的事情，这个采用最新存储标准的 UFS 芯片带来了比 UFS 3.0 快 300% 的好成绩，日常使用的时候，应用启动不拖沓，加载、读写都非常快。

“功夫再高，也怕菜刀”，“性能再强，也怕热浪”。一加 8T 这次配备的多重立体散热，散热面积比上一代增大了 285%，充电使用的话，发热也非常不明显，所以性能一直保持峰值输出，也变成了一件常见的事情。

相机：常规，中庸

打断一下，看完前三部分，会不会觉得这是一篇收了钱瞎吹一加 8T 的软文？哈哈，我认为我需要先给你颁一个奖，就奖励你能够保持一个怀疑的心态，还能看下一篇有深度的文章这么久。

其次给你说个很遗憾的事情，你的判断是错的，这不是一篇软文，继续看吧。

不同于那些疯狂给 DxO 送测，并宣传自己相机多么好的厂商，一加公司并没有大肆宣传过自己的相机多么牛 X。

当然这也侧面证明一加公司真的非常本分，一加 8T 的相机的确没有好到可以拿出来吹嘘的程度。

一加 8T 这次采用了 4800 万主摄 + 1600 万超广角 + 500 万微距 + 200 万黑白摄像头的组合，是当下手机的主流配置。

那就看看样张吧。

这张照片中，一加 8T 拍摄天空的纯净度不错，天空看起来很美，也很有真实感，但是在照片中不同颜色交界处，一加 8T 的处理就显得比较偷懒，大范围的涂抹使得照片质感不高。

夜景方面，能够明显看出来天空噪点的数量不少，景物的锐化程度不够，解析程度也很差，地铁出站口那边全部糊掉。

微距和超广角表现同样中规中矩，这里就不放样张了。对焦速度方面，一加 8T 表现很好，相比一加 7T 提升明显。

拍照总归是一件非常主观的事情，不过我仍有一个关于相机表现的大体概述给你：能用，能拍出好东西，但是没有特别好，相比其他手机而言，可以得 80 分。

终了：继往开来

文章到这里就接近尾声了，我有关于一加系统的话题想和正在看这篇文章的你聊聊。

一加手机搭载的氢 OS 在这两三年内突然开始被猛烈吐槽，这是因为氢 OS 做了什么值得被喷死的改动吗？

没有，是对手进步了。

无论是 Smartisan OS 的一步 3.0，还是 MIUI 的隐私保护功能，这些都非常的实用，然而一加的氢 OS 在这几年间去没有给我们这样的惊喜。

氢 OS 11 被一加公司称为是一次大的升级，但实际上口碑很差劲，被调侃称 “升级最大的是天气 App”。

不止于此，一加公司做氢 OS 11 是奔着做深度定制化操作系统去的，但是这就与一加手机本来坚持的轻快、不卡顿相违背了，毕竟原生、尽可能少地增加功能的系统才是最流畅的那种。

但是一加公司并没有想明白这件事，反而在偷偷尝试做深度定制的系统，然而看起来他们也有点束手束脚，边做深度定制的东西，却又舍不得现有的轻快原生体验。

所以我们能看到氢 OS 11 内复杂的原生应用和简单的系统功能相互 “打架”，这显然是一加手机氢 OS 的产品团队迷茫了，不知道自己要做什么。

但是我期待未来有一天，他们能够懂得自己想要什么，也希望一加手机能在未来发展的更好。

文章结束，感谢阅读。