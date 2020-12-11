折叠手机大爆发，三星、谷歌、OPPO、vivo 和小米明年预计共推出 8 款折叠手机

IT之家12月11日消息 Display Search 和 DSCC 的创始人兼首席分析师 @Ross Young 表示，来年下半年对于折叠手机市场来说有点令人兴奋。他透露，三星将发布至少三款型号的折叠屏手机，而 OPPO，vivo 和小米三家一共将推出的四款型号，而谷歌还将推出一款型号。

他还指出，之前爆料的三星 Galaxy Z Fold Lite 并不会出现，但会有一款 Galaxy Z Flip Lite。

IT之家曾报道，韩媒 The Lec 曾表示三星将于 2021 年推出 3 款可折叠手机，并将于第一季度发布一款廉价版折叠屏手机，结合 Ross Young 爆料预计为 三星 Galaxy Z Flip Lite。

据目前已有爆料信息，小米和华为折叠屏手机将采用类似于三星 Galaxy Fold 的内折主屏 + 外部副屏的设计结构，屏幕刷新率为90Hz（工程机），但可以做到 120Hz，且采用三星最新的 UTG 柔性玻璃技术。其中小米折叠屏新机代号 Cetus，带有 108MP 摄像头。

此外，OPPO、小米等厂商的折叠屏手机专利已公布，而外媒 LetsgoDigital 将其绘制成渲染图展示。三星方面专利众多目前仍不确定 Galaxy Z Flip Lite 是否继续采用 Galaxy Z Flip 的模具，而 OPPO 方面预计将采用金属双轴铰链以及齿轮进行折叠。

▲ 图源于 LetsgoDigital

《韩媒：三星将于 2021 年推出 3 款可折叠手机，廉价版折叠屏手机将于明年 Q1 发布》