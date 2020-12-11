传闻称新版 Model 3 和 Model Y 即将上市，特斯拉在国内促销清库存

12 月 11 日消息，据国外媒体报道，为了实现今年销售 50 万辆汽车的目标，特斯拉中国的体验中心和门店似乎正在通过促销活动提高汽车销量，以清理库存。

特斯拉这样做可能还有另外一个原因，那就是，有传闻称，特斯拉上海超级工厂的新版 Model 3 和 Model Y 即将上市。

所以，特斯拉现在清理库存，不仅将在其体验中心和门店为上海超级工厂的新一批 “新款”Model 3 和 Model Y 腾出空间，还将有助于该公司实现今年销售 50 万辆汽车的目标。

上海超级工厂是特斯拉目前仅有的两座整车组装工厂之一，对该公司实现全年目标至关重要。该工厂是特斯拉在中国建造的第一家制造工厂，也是中国首家由外国汽车制造商全资拥有的电动汽车工厂，同时也是该公司在全球建设的第三家超级工厂。

该工厂计划生产 Model 3、Model Y 和未来的车型，但目前只生产 Model 3（标准续航升级版和长续航版），预计 2021 年初开始量产 Model Y。

Model 3 是特斯拉在 2016 年 3 月底推出的一款电动汽车，于 2017 年 7 月 28 日开始交付，是目前特斯拉旗下起售价最低、产量最大、交付量最高的一款电动汽车。

这款车已经为世界各地的电动汽车市场做出了巨大贡献，它在许多国家都是最畅销的电动汽车，其中包括中国和美国这样的大市场。

近日，外媒称，特斯拉上海超级工厂即将开始生产 Performance 高性能版 Model 3。最近，工信部提交的文件显示，特斯拉已经在该机构注册了该版本 Model 3。特斯拉中国官网显示，该版本 Model 3 预计于 2021 年一季度开始交付。

目前，该公司只在其弗里蒙特工厂生产 Model Y，但该公司的上海工厂也在加速扩建 Model Y 厂房，预计明年会开始投产 Model Y。