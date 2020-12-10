德国法院裁定特斯拉可以砍伐森林，推进建厂工作

据报道，德国法院今日拒绝了环保机构提出的一项紧急请求，重新允许特斯拉砍伐森林，以推进其德国建厂计划。

本周二，德国法兰克福一家行政法院曾发布临时禁令，禁止特斯拉进一步砍伐森林，这意味着特斯拉在德国的建厂计划暂时受阻。

而今日，法兰克福行政法院（Administrative Court Frankfurt）裁定，特斯拉可以继续砍伐另一片森林。这意味着该法院拒绝了环保协会 NABU 和绿色联盟（Green League）提出的停止砍伐的紧急请求。

显然，在砍伐森林这一问题上，上述协会也是无能为力。环保协会曾以保护珍稀动物为由反对特斯拉砍伐森林。而行政法院今日裁定，勃兰登堡州（Brandenburg）环境办公室 11 月 30 日批准特斯拉提前开工是合法的。

特斯拉去年 11 月曾宣布，计划在德国东部勃兰登堡州（Brandenburg）的格伦海德（Gruenheide）建造一座新工厂，以迎合欧洲对电动汽车迅速增长的需求。德国工厂主要用于生产 Model 3 和 Model Y，该工厂将成为上海工厂之后，斯拉在在海外的第二座电动汽车工厂。

特斯拉建厂能为勃兰登堡创造多达 7000 个就业机会，因此得到了德国政界人士、工会和行业团体表示欢迎。但大量环保人士走上街头抗议，担心特斯拉工厂可能危及供水，以及周围森林中的野生动物。