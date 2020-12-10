磷酸铁锂版 Model 3 车主称电量无法充满，特斯拉回应

IT之家 12 月 10 日消息 搭载宁德时代电池的国产 Model 3 车型在 10 月底进行了首批交付，其搭载的磷酸铁锂电池容量为 55 千瓦时，百公里电耗为 12.6 千瓦时，NEDC 工况下续航里程为 468 公里，相比此前的三元锂电池版本增加了 22 公里。据悉，目前在售的大部分国产 Model 3 是搭载宁德时代磷酸铁锂电池的新车。

但是随着国产磷酸铁锂电池的 Model 3 上市，有车主反映，在北方冬季车辆续航里程严重缩水。IT之家此前曾报道，一位北京的 Model 3 车主称，买 Model 3 两周，充满电之后，车辆行车电脑显示的续航里程为 420 公里，但实际只跑了 241 公里，电池还剩余 5% 的电量。

除此之外，近日又有车主称车辆甚至无法充满电到 100%。一位来自上海的客户在今年 10 月底购买的磷酸铁锂电池版的标航版 Model 3，一开始时完全充满电显示 413kM，但之后完全充满电仅显示 353kM 的续航里程。

对此特斯拉回应称，车辆电池未充满至 100% 就停止充电主要是因为磷酸铁锂电池化学特性导致的电量测量误差导致，由于估算出现偏差导致显示未充满，但实际电池电量已经充满。

特斯拉还称，磷酸铁锂电池在不同温度环境下精准估算电量在行业内是一大难题，会持续通过 OTA 进行优化。为了显示更接近真实值，建议您将车辆软件升级到 2020.44.15 或更高版本。

IT之家了解到，虽然相比于三元锂电池，磷酸铁锂电池有成本低、安全性好的优势，但也存在能量密度相对较低和低温下电量更容易衰减的问题。

以下是官方回应原文：

尊敬的特斯拉车主，您好！很抱歉给您带来不好的充电体验。此情况目前是已知问题，车辆电池未充满至 100% 就停止充电主要是因为磷酸铁锂电池化学特性导致的电量测量误差导致，由于估算出现偏差导致显示未充满，但实际电池电量已经充满。

磷酸铁锂电池在不同温度环境下精准估算电量在行业内是一大难题，我们会持续通过 OTA 进行优化。为了显示更接近真实值，我们建议您将车辆软件升级到 2020.44.15 或更高版本，然后将车辆电量使用至 10% 以下，关闭所有额外耗电功能，静置 3 小时以上，然后将车辆充电至 100%，保持电桩连接，然后再静置休息一小时以上，这样会帮助车辆完成电池组自平衡，更准确测算电量。（静置过程需要注意关闭所有可能耗电的功能如哨兵模式温度保持等，移除外接设备，不要尝试远程连接车辆）若您已经尝试校准但是效果不佳，您可也以到服务中心完成电池自平衡校准。特斯拉体验店和服务中心。关于该事件，我们还将持续关注。