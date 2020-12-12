外媒：三星将推出特制保护套以方便 S21 Ultra 收纳 S Pen

IT之家 12 月 12 日消息 外媒 Winfuture 表示，他们已确认三星 Galaxy S21 Ultra 将支持 S Pen，但该机无法像 Note 系列那样内置机身插槽以收纳 S Pen，但可通过官方特制的保护套来收纳。

IT之家了解到，三星 Galaxy S21 系列发布计划中大部分细节已经被曝光。该系列基本可确认将于 1 月 14 日揭幕。

报道指出，基本版的 Galaxy S21 以及 Galaxy S21+ 德国上架版本有两种存储搭配：128GB 和 256GB。而 Galaxy S21 Ultra 将提供 128GB、256GB 和 512GB 版本。

三星 Galaxy S21 德国版有四种配色可供选择：白色，灰色，紫色和粉红色；Galaxy S21+ 型号将提供银色、黑色和紫色，而 Galaxy S21 Ultra 仅提供黑色或银色。

值得一提的是，三星将推出与 S Pen 配套的 Galaxy S21 Ultra 保护套（带收纳部分的保护壳）。消息人士指出，Galaxy S21 Ultra 没有类似于 Note 系列的内置 S Pen 槽，但三星已经为该设备开发了一种特殊保护套以装纳 S Pen。

实际上，三星将提供至少两款支持 S Pen 的 Galaxy S21 Ultra 保护套。德国已有多家零售商上架，包括 Samsung Clear View 壳和 Silicone Cover 壳。爆料者指出，型号为 EJ-PG998B 的保护套可与 SM-998U/B 的三星 S21 U 配套使用。

当然，不排除某些第三方手机壳厂商自行学习上述专用保护套然后推出相应的 Galaxy S21 和 S21 + 保护套的可能，但三星官方几乎没可能支持。