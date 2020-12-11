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专利授权费未谈妥，爱立信将三星告上法庭

2020/12/11 17:19:10 来源：新浪科技 作者：- 责编：信鸽/实习
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据报道，爱立信周五表示，已在美国对三星电子提起诉讼，原因是三星违反合同承诺。

同时，爱立信还发布预警称，从 2021 年第一季度开始，三星延迟支付特许权使用费，以及相应的法律费用，可能会给爱立信造成每季度 10 亿瑞典克朗（约合 1.187 亿美元）至 15 亿瑞典克朗（约合 1.772 亿美元）的损失。

爱立信称，已向美国德克萨斯州东区地方法院提起诉讼，指控三星违反了合同承诺，即以公平、合理和非歧视性（FRAND）条款和条件进行谈判。爱立信称：“此案涉及三星违反 FRAND 义务，并寻求法院裁决，证明爱立信遵守了自己的承诺。

爱立信还补充说，该公司正在就几项 “许可续签”进行谈判，这可能导致公司延期收到知识产权使用费，尽管预计在谈判结束和合同达成后，未支付的使用费将被追回。

此外，爱立信还表示：“当前的一些地缘政治条件正在影响手机销量，因为手机销售趋势正从 4G 转向 5G。这同时也会影响到授权收入。”

爱立信与三星上一次关于专利使用费的纠纷发生在 2012 年，当时爱立信以涉嫌专利侵权为由，对三星采取了法律行动。两年后，两家公司和解，三星向爱立信支付了 6.5 亿美元，以及多年的特许权使用费，以结束这场法律战。

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关键词：专利爱立信三星

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