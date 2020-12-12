六年前的三星 Galaxy Tab S 仍在更新

IT之家 12 月 12 日消息 三星 Galaxy Tab S 8.4 是一款三星电子生产销售的 Galaxy Tab 和 Galaxy S 系列之间的高端产品，还包括 10.5 寸机型，三星 Galaxy Tab S 于 2014 年 6 月 12 日发布，采用 QHD Super AMOLED（2560x1600）屏幕，距今已超 6 年历史。

外媒 GalaxyClub 称，该设备经过了两次大版本更新，而现在又一次获得系统更新，但更新内容未知。

▲ 图源于 GalaxyClub

IT之家了解到，目前暂时仅推送 Tab S 8.4 的 Wi-Fi 版（Galaxy Tab S-SM-T700）更新，而其他几款未知。

目前三星 Galaxy Tab S 系列最新的型号是三星 Galaxy Tab S7 ，该平板电脑的国行版售价为 5199 元起，搭载骁龙 865 Plus 处理器，内存为 6/8GB，闪存高达 256GB。

三星 Galaxy Tab S7 的显示屏为 11 英寸，而 Tab S7 Plus 的显示屏为 12.4 英寸。Plus 版本采用了 OLED 面板，而 Tab S7 则使用了 LCD 面板。为了获得流畅的视觉效果，这两款平板的屏幕都是 120Hz。屏幕宽高比为 16:10