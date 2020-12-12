技嘉发布 AORUS H1 7.1 声道游戏耳机，搭载降噪麦克风

IT之家12月12日消息 技嘉于 12 月 4 日发布了 AORUS H1 游戏耳机，采用 USB 接口，具备虚拟 7.1 声道功能，在游戏中能够更好地定位。

此款耳机侧面印有技嘉标志性的 AORUS 徽标，配备 RGB 灯光。耳机采用封闭设计，双层大尺寸头梁，保证稳固的佩戴。考虑到游戏玩家、电竞选手都是长时间佩戴耳机，技嘉 AORUS H1 采用了轻量设计，搭载柔软的大尺寸耳罩，能够有效贴合面部，为用户带来舒适的体验。

技嘉 AORUS H1 耳机采用了 50mm 直径大尺寸动圈单元，提供了充足的低音以及高解析度。通过内置声卡进行声学处理，实现虚拟 7.1 声道环绕声，能够在游戏中精准定位，听清脚步。

为了保证在线游戏中和队友的语音通话功能，该耳机还配备有 ENC 技术主动降噪麦克风，能够有效抑制环境噪音。

这款耳机的线控能够实现音量调节、麦克风开关、降噪开关、LED 光效控制等多个功能。耳机配套的驱动软件能够精细调节音效、均衡器、环境模式以及降噪级别。这款耳机不仅支持 PC 电脑，同样支持部分游戏主机。

技嘉 AORUS H1 耳机参数：

耳机阻抗：32Ω

耳机频响：20Hz~20KHz

麦克风频响：100Hz~10KHz

线材：2.2m USB2.0

重量：约为 290g，不含线材

IT之家了解到，这款耳机目前还不能在线上购买。技嘉目前在售的 AORUS H5 游戏耳机目前售价￥439 元，麦克风不具备降噪功能。