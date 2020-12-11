供应商不看好苹果 AirPods Max 耳机销量：市场利基，价格偏高

IT之家 12 月 11 日消息 根据外媒 MacRumors 的报道，苹果 AirPods Max 的供应商不认为这款产品能像 AirPods 耳机一样提高他们的销量，原因是头戴式耳机的市场过于利基。

据报道，台湾 Compeq 和 Unitech 一直为苹果 AirPods 提供软硬结合板 (Rigid-flex PCB)， ‌AirPods Max‌ 的PCB也是由他们提供。

然而，业内人士表示，PCB 供应商不看好 AirPods Max‌‌能明显提高他们的销量 ，因为头戴式耳机都是属于价格较高的利基市场。消息人士援引 Canalys 的数据显示，2019 年第三季度，真无线耳机（TWS)耳机的全球季度出货量约为 4500 万对，而头戴式耳机的出货量为 2000 万对。

报告指出，就耳机市场份额而言，JBL、索尼和 Bose“稳居领先地位”。值得一提的是，这三个品牌的同定位耳机价格明显低于苹果的 AirPods Max。虽然一些评论人士对苹果的市场战略提出了质疑，但是‌ AirPods Max‌ 在国外很快卖完了，现在还在缺货中。

IT之家了解到， ‌AirPods Max‌ 的国行价格为 4399 元，12 月 15 日发售。