双 12 狂欢最后 2 小时：淘宝红包使用最后一天，勿忘领&用

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抽取时间：12月05日~12月12日
使用时间：12月10日~12月12日
红包用途：超级红包可无门槛叠加使用，类似与天猫/淘宝平台的现金，可与任何优惠叠加使用；一个订单最多可叠加10个红包（超级红包、省钱卡红包……所有红包），非常划算。
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