华硕 TUF Gaming A17 上架：首款 Ryzen 5000H 笔电，搭载 RTX 3060 显卡

IT之家12月13日消息 知名爆料者 @momomo_us 挖掘出了华硕四款笔记本电脑新品，其中华硕 TUF Gaming（FA706QM）是目前已知的第一款采用 AMD Ryzen 7 5800H 处理器和英伟达 RTX 3060 移动显卡的 17 英寸笔记本电脑。

IT之家了解到，虽然以上四款机型上架了零售商 Expert.de 网站，但均未标注价格和上市日期等信息。

据该网站标注，Ryzen 7 5800H 基础频率为 3.0 GHz，升压频率为 4.3 GHz，这与当前的 “Renoir” Ryzen 7 4900HS 相同，而与 4800H 相比，CPU 主频仅提高 100 MHz，符合此前 “马甲 U”爆料。

该机搭载了 GN20-E3 GPU，即尚未发布的 GeForce RTX 3060 Mobile 的代号，拥有 6GB GDDR6 显存，预计定位下一代中高端 GPU，将作为 RTX 2060 的升级版普及到万元左右的价位。

华硕 TUF Gaming A17 重 2.6 千克，厚 22.1 毫米，采用 17 英寸 FHD 分辨率 144 Hz 刷新率面板。这屏幕的质量可能算不上好，色域覆盖 62.5% 的 SRGB 和 47.34% 的 Adobe RGB，对比度为 800:1，亮度为 250 nits，与目前华硕 TUF Gaming 主流屏幕相同。

此外，该机标配的 512GB NVMe SSD。目前尚不清楚锐龙 5000-H 是否支持 PCIe 4.0，但这也有可能不是它不支持 PCIe 4.0 的原因。

除 Ryzen 7 5800H 处理器和 RTX 3060 移动显卡配备 8GB DDR4 3200 内存，这同样与 Renoir 处理器所支持的频率相同。

其他方面，该机提供了 1 个 USB-C 3.2、3 个 USB-A 3.2、1 个 3.5mm 组合音频孔，支持 802.11ax 和蓝牙 5.1，内置 720P 镜头，拥有 Chiclet键盘。华硕 TUF Gaming A17 配备 90 WHr 4 芯锂离子电池，续航未知，参考其他游戏本一般为 3-5 小时，特别是这款笔记本电脑还支持 NVIDIA Optimus 技术。