太空飞机发动机过早熄火，维珍银河第三次载人飞行尝试失败

美国当地时间周六，英国亿万富翁理查德 · 布兰森（Richard Branson）旗下太空旅游公司维珍银河（Virgin Galactic），不得不终止其太空飞机第三次载人飞行测试，这也是其在新墨西哥州总部的首次动力测试飞行。

在飞行过程中，太空飞机的发动机过早熄火，两名飞行员不得不提前以滑翔的方式返回地面。

在这次试飞中，这架名为 “团结号”(VSS Unity)的太空飞机按计划被从运载飞机上释放到高空中，随后短暂地启动了主发动机，但很快熄火。在典型的飞行中，太空飞机的发动机通常需要持续点火一分钟，以便将飞机推向太空边缘。

一旦引擎熄火，团结号太空飞机就变成了滑翔机，不得不返回位于新墨西哥州的发射场。维珍银河公司证实，团结号在中止飞行后安全降落在跑道上，两名飞行员 C·J· 斯特克夫 (C.J.Sturckow)和戴夫 · 麦凯 (Dave Mackay)平安返回。

这次飞行中没有搭载乘客，尽管上面携带了少数 NASA 的微重力有效载荷。维珍银河表示，它可能会在不久的将来更换发动机。

最新测试是维珍银河第三次将团结号送入太空并返回。此前的两次试飞是在 2018 年末和 2019 年初进行的，地点是在该公司位于加州莫哈韦航空航天港的测试设施。在最后几次测试之后，维珍银河公司将其业务转移到了公司新的总部，即位于新墨西哥沙漠中的美国太空港。维珍银河计划通过这个设施来进行所有的商业旅游飞行。

虽然维珍银河曾经在太空港进行过几次团结号的滑翔飞行，但它还没有从该设施进入过太空。这次飞行测试是该公司准备将首批乘客从美国航天港发射到太空的重要一步。目前已经有 600 名初始客户签署了飞行协议，维珍银河希望在 2021 年开始首次搭载商业乘客飞行。维珍银河创始人布兰森预计明年将进行首次飞行，并开启商业运营。

然而，由于最新测试失败，尚不清楚维珍银河将如何进行下一步行动。按照原定计划，如果这次飞行成功，维珍银河计划在布兰森升空之前再进行一次动力试飞。该公司表示，下次飞行将包括两名试飞员以及 “满舱的任务专家”。2019 年 2 月，维珍银河已经让其第一位测试乘客贝丝 · 摩西（Beth Moses）参与了该公司的第二次太空飞行测试。但该公司还没有在此类旅行中搭载过满员乘客。不过在此之前，维珍银河可能会选择先重做一次最新失败的测试。

为了到达太空，团结号实际上是在半空中起飞的。名为 VMS Eve 的大型航空母机将这架载有飞行员的太空飞机运送到 50000 英尺（15240 米）的起始高度。在那里，团结号被释放在空中，飞行员启动主发动机，开始向太空爬升。最后，发动机关闭，机上乘客体验几分钟的失重状态，同时观赏地球的曲率。在返回地面前，飞行员会改变团结号的机翼，重新进入地球大气层，滑翔回地面，并在跑道上着陆。

维珍银河本希望在几周前进行这次测试，但由于新墨西哥州实施了新的新冠肺炎疫情限制措施，不得不推迟测试。该公司表示，周六的飞行是 “严格按照限制措施进行的，只有必要的人员在现场。”没有客人或媒体人员被允许在太空港亲眼见证这次飞行。

一旦商业运营开始，维珍银河的飞行将包括两名试飞员，最终将搭载六名乘客。在飞行之前，乘客将在美国太空港进行为期三天的训练。首批 600 名乘客每人支付了 25 万美元的机票费用，但维珍银河公司声称这些价格会随着时间的推移而改变。该公司还计划在明年重新开始售票。