罗尔斯 - 罗伊斯推出 VR 软件，帮助工程师维修航空发动机

IT之家12月5日消息 昨日，英国航空发动机制造商 Rolls-Royce（罗尔斯 - 罗伊斯）发布视频，详细演示了利用 VR 软件来培训维修人员，模拟航空发动机维修。这款涡轮螺旋桨发动机型号为 AE 2100，用于美军 C-130 超级大力神运输机。

根据视频，此款 VR 软件能够清晰地对每一个发动机零件进行透视查看，利用 VR 控制手柄进行拆解。使用者可以用控制手柄在三维空间中进行绘制，添加注释。

在这个模拟软件中，使用者甚至可以拿起多种多样的工具，如同在现实中一样进行发动机的拆解维护。使用者甚至可以使用裁纸刀来剥除密封胶带。

视频中的菜单显示出了“准备、移除电缆连接、断开 A/C 燃油供应线、排空 FPMU”等维修步骤，每一步都有详细指导信息。VR 场景中始终有 Maintainer（维护者）、Instructor（指导者）两个角色，可以相互沟通。

根据视频介绍，采用 VR 软件来培训维修人员的优势有：

减少培训、人员旅行花费 减少培训时的障碍 降低人员、设备的风险 减少飞行器停飞时间 提高人员安全保障 人员对于航空发动机运行原理有着更深的理解 提高知识获取效率，提高记忆效果 可以允许学生参与，增长实操经验

据IT之家了解，C-130 运输机由美国洛克希德 · 马丁公司研发生产，是美国最长寿、生产量最多的现役运输机，总产量达 2000 架以上。C-130 飞机可载重 33 吨，巡航速度 643km/h。现役的 C-130J-30 型号采用了 4 台罗尔斯 - 罗伊斯 AE 2100 发动机，单台发动机功率 3500 千瓦。