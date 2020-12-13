苹果 Air Tags 尚未发布，三星抢先一步，曝 Galaxy Smart Tag 售价约 15 欧元

IT之家12月13日消息 今年无数爆料者表示苹果将推出一款名为 Air Tags 的无线追踪器，而上周有消息称三星也将推出一款类似的设备，名为 Galaxy Smart Tag。

而现在，外媒 91mobiles 曝光了该设备在欧洲的部分信息，例如售价为 15 欧元（直接换算约 118 元人民币），提供黑色和白色两种款式，可用于跟踪钱包、钥匙、耳机等物体，预计在明年 1 月与 Galaxy S21 系列一同推出。

考虑到欧洲地区属于高价市场，预计亚洲市场发售价在百元左右。

IT之家了解到，这款追踪器类似于 Tile，几周前出现在印尼的一个认证网站上，型号为 EL-T5300，而现在该设备已通过欧盟知识产权局 (EUIPO)认证，名称同样为三星 Galaxy Smart Tag。

三星 Galaxy Smart Tag 将采用三星此前公布的 SmartThings Find 技术，基于低功耗蓝牙与 UWB（超宽带）技术追踪物体。三星目前正在韩国、美国和英国进行 SmartThings Find Beta 测试。

值得一提的是，三星早在 2017 年推出了一个名为 Connect Tag 的智能追踪器，但技术、应用范围和功能相对落后，仅用于停车位置和儿童位置提醒等。