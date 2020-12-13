废弃锂电池背后的暴利产业：预计到 2030 年仅回收市场就达 180 亿美元

全球如今每年废弃的锂电池超过 50 万吨，其中大部分源自小型电子产品。但随着世界向电动经济转型，预计到 2030 年，全球对锂电池的需求将增加 10 倍，大部分用于电动汽车，届时废弃电池数量也将随之激增。

许多业内人士认为，废弃锂电池既是个需要解决的重大环保问题，也代表着新的机会，可以用 “可循环系统”取代目前脆弱而争议不断的供应链，这个新系统用可回收材料制造新电池。据估计，到 2030 年，仅回收锂离子电池的市场每年就可能创造 180 亿美元的价值，远高于 2019 年的 15 亿美元。

由于这个市场前景十分光明，包括亚马逊、松下以及许多初创公司在内，都瞄准了锂电子电池回收业务。引领美国市场的初创公司是 Redwood Materials，它是特斯拉联合创始人 JB· 斯特劳贝尔 (JB Straubel)创板的最新合资企业。自 2017 年以来，该公司已经建立两个工厂，目前处理来自附近松下和特斯拉工厂的所有废弃和有缺陷电池。Redwood Materials 最近还与亚马逊合作，处理来自这家零售巨头的电池。

最终，Redwood Materials 可以回收电池中 95% 到 98% 的镍、钴、铝、石墨和 80% 以上的锂。这些材料中的大部分被卖回给松下，以制造新的特斯拉电池。

联合创始人兼执行主席蒂姆 · 约翰斯顿 (Tim Johnston)以类似的方式创建了 Li-Cycle，该公司的业务结构主要围绕 “中心和轮辐”模式建立。Li-Cycle 打算在当地的 “轮辐式”设施收集电池，并将其分成三部分：塑料外壳、混合金属 (如箔)以及电池核心的活性材料。Li-Cycle 可以直接出售这些材料，或者它们运到某个中心的 “枢纽”工厂，并在室温下将其浸泡在液体中，以提取出 90% 到 95% 的金属。

Li-Cycle 目前有两个 “轮辐式”设施在运行，分别位于加拿大安大略省和美国纽约州罗切斯特，每年总共可以拆分 1 万吨锂离子电池。与 Redwood Materials 一样，该公司希望尽快扩张，迄今已筹集了约 5000 万美元资金。

但展望未来，研究人员指出，以原子分解模式回收电池的长期利润率可能变得极其微薄。毕竟电池的化学结构每年都在变化，比如松下在 2012 年至 2018 年间将特斯拉电池中的钴含量大幅削减了 60%。这些变化可能需要不断调整回收过程，同时也会降低利润。

更有效的方法可能是在更高水平回收电池，利用它们更大的分子结构，而不是原子。化学家、电池研究公司 On Technology 创始人史蒂夫 · 斯洛普 (Steve Sloop)将电池比作公寓楼。与其拆掉木头和砖头，为什么不翻新呢？ 斯洛普希望能将电池中的活性物质浸泡在富锂的缸中，使它们恢复到原始状态。

除了技术外，扩大规模将是所有回收举措面临的主要挑战。在实验室里，将电池变成原子或更换锂相对容易。但如何收集、运输、分类、拆解、加工和重新分配即将到来的数百万吨材料却绝非如此。