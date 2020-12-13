中国铁路：新郑机场至郑州南站城际铁路正式开通运营，时速 160 公里

IT之家 12 月 13 日消息 12 月 12 日，新郑机场至郑州南站城际铁路正式开通运营，中国铁路郑州局集团有限公司管内郑渝、郑阜、郑太高铁实现与新郑机场站无缝衔接，最大限度满足沿线市县旅客 “空铁零换乘”出行需求。

IT之家获悉，新建新郑机场至郑州南站城际铁路（简称 “机南城际铁路”），位于河南省郑州市东南部，线路全长 10.938 公里，连接郑州新郑机场与郑州南站，是郑州至新郑机场城际铁路的延长线，线路从郑州至郑机城际铁路新郑机场站引出，向东穿越南水北调工程后，向南引入郑州南站城际场。设计时速 200 公里，批复运营时速 160 公里，主要工程包括隧道（其中盾构隧道 3800 米），路基、桥梁、城际场等。项目于 2015 年 10 月 30 日开工，目前除城际场站房计划于 2021 年与郑州南站同步建成外，全部工程于 2020 年 8 月 15 日完工，11 月 20 日通过静态动态验收，11 月 24 日通过初步验收，12 月 4 日通过了运营安全评估。

据了解，为充分发挥机南城际铁路线优势，运营初期至 2021 年 1 月 19 日，郑州局集团公司管内郑渝、郑阜、郑太高铁线路增开高铁列车 7 趟，车次分别为：郑州东至南阳东 G9199 次、南阳东至郑州东 G9200 次、郑州东至周口东 G9209 次、周口东至郑州东 G9210 次；周口东至长治东 G9982 次、长治东至周口东 G9983 次、周口东至郑州东 G9984 次。

机南城际铁路的开通，标志着河南 “米”字形高铁西北方向与西南、东南两个方向顺利打通，进一步扩大了沿线南阳、平顶山、禹州、周口、西华、鄢陵、许昌、长治、高平、晋城、焦作、武陟等地市旅客高铁出行圈，实现了沿线旅客 “空铁联乘”的出行新模式。