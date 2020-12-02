中国铁路：京张高铁延庆线正式开通运营，设计时速 160 公里

IT之家12月2日消息 据中国铁路发布，12 月 1 日 6 时，G8881 次列车从清河站始发，开往延庆站，标志着北京 2022 年冬奥会重点配套交通基建工程——京张高铁延庆线正式开通运营。

IT之家获悉，延庆线自京张高铁八达岭西线路所引出，终点至既有延庆站。线路全长 9.33 公里，其中桥梁长度 2.6 公里，设计速度为 160 公里 / 小时，设延庆站 1 座车站。目前，北京北（清河）站至延庆站开行旅客列车 5 对，其中北京北至延庆 2 对、清河至延庆 3 对。

延庆线的开通运营将有效加强北京市区与延庆间经济联系，改善沿线地区轨道交通运输条件。同时，该线与京张高铁构成了北京市区至冬奥会延庆赛区的重要轨道交通通道，是冬奥工程的重要交通配套设施。

在延庆线开通运营的同时，延庆站新建站房同步投入使用。该站房设计整体为高山流水造型，房顶整体流线仿照滑雪赛道设计，贴合冬奥会理念，是延庆区重要的交通换乘中心。延庆站建筑整体面积 14951 平方米，候车室面积 2400 平方米，最高可容纳 1500 人候车。

延庆站配备母婴室、军人候车区、重点旅客候车区、商务座候车区，站内综合服务中心设人工售票口 3 个、公安制证口 1 个和自动售票机 7 台。该站同步接入 S2 线市郊列车，每周二至周四开行黄土店到延庆列车 3 对，周五至周一开行 4 对。