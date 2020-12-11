中国铁路：连镇高铁今天全线通车，五峰山长江大桥同步投用

IT之家12月11日消息 据中国铁路发布，连云港至镇江高速铁路淮安至丹徒段（以下简称连镇高铁淮丹段）于 12 月 11 日开通运营，世界首座高速重载公铁两用悬索桥——五峰山长江大桥同步投用，连镇高铁全线通车，连云港至镇江 2 小时 9 分可达。

IT之家获悉，连镇高铁纵贯江苏省南北，北起青岛至盐城铁路董集站，向南与徐州至盐城高铁在淮安交会，经高邮、扬州等地，跨长江后接入上海至南京城际铁路丹徒站。线路全长 304 公里，其中董集至淮安段已于 2019 年 12 月 16 日开通运营。此次开通的淮安至丹徒段全长 199 公里，设淮安东、宝应、高邮北、高邮、扬州东、大港南、丹徒 7 座车站。

五峰山长江大桥位于连镇高铁扬州东至大港南站间，是世界上首座运行荷载量最大的高速公铁两用悬索桥，全长 6.4 公里，主跨采用 1092 米钢桁梁悬索桥横跨长江航道，上层为八车道高速公路，设计时速 100 公里，下层为四线高速铁路，设计时速 250 公里。大桥共设有 2 根主缆，每根主缆直径达 1.3 米，为目前世界上最粗的桥梁主缆，总拉力高达 18 万吨。

铁路部门将安排开行动车组列车 17 对，最高运营时速 250 公里：2021 年 1 月全国铁路运行图调整时，将按照日常线、高峰线安排列车开行，列车开行对数大幅增加，计划每日从扬州东、淮安东开行至长三角地区和武汉、北京、广州等方向多趟动车组列车。

连镇高铁是贯通江苏省南北的重要通道，也是长三角铁路网的重要组成部分。线路向北经董集站连接青岛至盐城铁路，中部在淮安与徐州至盐城高铁交会，向南经丹徒站连接上海至南京城际铁路。连镇高铁的全线通车，将实现连云港、淮安、扬州、镇江地区部分县市与上海、南京、杭州等长三角中心城市的无缝对接，极大便利沿线群众出行。