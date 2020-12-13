欧盟数字新法案即将出台，给美科技巨头再施 “紧箍咒”

山雨欲来风满楼，美国科技巨头们在欧洲即将面对新法律《数字市场法案》（Digital Markets Act）和《数字服务法案》（Digital Services Act）规定的监管。这两项新法律可能会迫使它们在欧洲市场的经营方式发生彻底的改变，否则它们的行为可能被处以巨额罚款，或者在极端情况下，这些科技公司还可能被强迫分拆。

新《数字市场法案》将于当地时间周二由欧盟提出，目标是所谓的 “看门人”公司，这些公司提供的平台拥有所在领域市场控制权。

按照新《数字市场法案》的规定，这些平台将被禁止对自己的产品和服务以及其他行为，提供不公平的优惠待遇。据一位知情人士透露，这些平台将不允许使用来自竞争对手的数据，如平台上第三方卖家的销售数据；不允许使用通过广告活动获得的竞争对手的数据。

欧盟将结合不同标准来对 “看门人”平台进行定义，包括这家公司的收入、用户数量、它对欧洲单一市场的影响以及它对竞争对手竞争能力的影响。欧盟监管机构将定期进行评估，以确定某个企业是否仍应被认定为 “看门人”公司，或在欧盟市场中是否出现了新的 “看门人”公司。据称，平台用户超过 4500 万的科技公司可能就被认定为这样的公司。

另外的政策措施还规定，一些平台如果不能迅速从其网站上删除非法内容，它还可能面临处罚。

欧盟的网络数字市场一直处于亚马逊和 Alphabet 公司旗下的谷歌等规模庞大的网络公司垄断之中，因此这些科技巨头多年来一直受到欧盟监管部门的指责。欧盟监管机构官员表示，为了成功地打破少数几家科技巨头对欧盟市场数字生态系统的长期垄断，欧盟需要出台新的监管工具。

这些科技公司表示，欧盟计划中的监管新措施可能会阻止它们推出新的服务，也阻碍它们在新的市场挑战现有竞争对手。

代表 Facebook 和亚马逊等平台的行业协会 CCIA 的竞争监管事务律师凯伊 · 杰贝利耶（Kay Jebelli）表示，这些新规定将会带来巨大的变化，影响不可低估。

欧盟的新规定出台之际，全球各地的监管机构也正在对科技巨头施加影响。相关国家的监管机构认为，科技巨头已经变得过于庞大、过于强大、过于有利可图。当地时间周三，美国联邦贸易委员会和来自 48 个州及地方的总检察长组成的联盟，分别向法院提出了针对 Facebook 的反垄断起诉，要求 Facebook 公司分拆旗下图片分享应用 Instagram 和即时信息通讯应用 WhatsApp。

美国硅谷科技巨头在全球和欧洲市场不断扩展，发展迅猛，这已经引发欧盟反垄断监管机构高度关注并正在受到日益增多的审查。欧盟监管机构已经对谷歌和苹果等公司展开了调查和处罚，这些公司利用自己强大的平台垄断市场，从而打压竞争对手，以不公平的手段维护自己的发展。甚至利用自己平台在某个市场领域的垄断地位，支持自己的实体进军另一个领域市场。欧盟监管机构官员表示，这些调查所发现的诸多不公平的交易行为，将为下周二提出的新《数字市场法案》提供参考。

例如，CCIA 的竞争监管事务律师凯伊 · 杰贝利耶表示，苹果、微软和亚马逊利用各自领域市场的垄断地位，都试图在搜索领域以不公平的手段与谷歌竞争。而类似的情况还有，亚马逊和 Spotify 都希望在数字广告市场获得优势地位。他说，“新《数字市场法案》的出台，可能会使这种竞争变得更加困难。”

一些公司担心新《数字市场法案》的出台，也会限制它们开发新产品的能力。谷歌欧洲、中东和非洲业务及运营总裁马特 · 布里廷（Matt Brittin）表示，“新法规拟议内容，可能会妨碍我们继续向众多小企业和消费者提供产品和服务的能力。”

不过，被视为 “看门人”公司的一些大型平台，也可能从新《数字市场法案》的新规定中获益。例如，Facebook 和微软都曾抱怨苹果应用商店 App Store 的规则。如果被贴上 “看门人”标签的公司不遵守新法案规定，它们可能面临越来越多的罚款，直至这样的公司在欧洲市场被强迫分拆。

但这种威胁可能也只是纸老虎。实际上，欧盟反垄断机构已经有权下令在反垄断调查中，对公司实行结构性分拆，但这一权力从未使用过。在本月早些时候举行的网络峰会上谈及这一情况时，欧盟数字监管及反垄断事务专员玛格丽特 · 维斯塔格（Margrethe Vestager）表示，“这是一种核爆炸式的选择。”

维斯塔格说，到目前为止，她的团队还没有处理过这样的案件。她还称，不清楚这样的决定选择，是否能在可预见的时间期限内有效地恢复公平竞争。而作出那样的选择，会让 “我们将在法庭上花费大量的时间。”

当地时间周二提议的第二项监管法案《数字服务法案》（Digital Services Act），一旦生效，科技公司如果未能迅速删除非法内容，或将面临巨额罚款的处罚。但对此，科技公司巨头似乎不认为是它们业务的潜在最大威胁。

两项新法案可能需要一年或更长时间才能生效，因为立法过程必须考虑到来自欧盟内各个国家和欧洲议会的反馈。预计两项新法案的立法过程，将会迎来欧盟内部各方面的激烈的争论。