谷歌新政策：用户超两年未使用 Gmail、Drive 以及相册，最晚将于 2023 年遭到删除

IT之家12月13日消息 谷歌昨日发布通知，用户超过两年没有使用其 Gmail、Google Drive 以及 Google 相册功能，将在服务器中删除其中的内容。该政策将于 2021 年 6 月 1 日生效，在 2023 年 6 月 1 日强制实施。同时，如果用户的空间使用量连续 2 年超出存储空间上限（15GB），谷歌也有权力删除 Gmail、Drive 和 Google 相册中的内容。

根据通知，这项通知包含的服务具体包括 Gmail、Google Drive（包括 Google 文档、表格、幻灯片、绘图、表单以及 Jamboard 文件）、Google Photos，这些服务都需要占用服务器空间存储用户数据。只要用户在两年内使用过上述服务之一，将不受这这项政策的影响。根据目前谷歌的配额政策，每个 Google 账号都提供 15GB 的免费存储空间，可用于上述这些服务。用户可以购买 Google One 会员资格来提高空间配额。

要使谷歌账号保持活跃状态，最简单的方式就是通过 App 或者网页定期访问 Gmail 等服务。

谷歌表示，在 2021 年 6 月 1 日之后，如果用户存在服务闲置或者占用超出上限的情况，谷歌会事先发送电子邮件提醒和通知。如果要删除任何内容，也会以这样的方式提前通知您。

即使上述一项或多项服务因出现闲置，或者用量超出存储空间上限，而导致内容被删除，用户仍可以登录这些服务。

IT之家了解到，这项政策不会影响使用 Google Workspace、G Suite 教育版和 G Suit 公益版的用户。