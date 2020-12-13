微软 Win10 Reunion 预览版 v0.1.0 发布：统一 Win32 和 UWP API

IT之家12月13日消息 外媒 MSPoweruser 报道，在 Build 2020 大会上，微软宣布了一个新项目 Project Reunion，让 Windows 10 平台的应用开发变得更容易。Project Reunion 统一了对现有 Win32（传统 Windows API）和 UWP（通用 Windows 平台）API 的访问，并通过 NuGet 等工具使其与操作系统解耦。使用 Project Reunion 组件构建的应用可以在所有 Windows 10 版本和设备上运行。

今天微软公布了第一个 Project Reunion 预览版 v0.1.0。

这个有限的预览版为 Project Reunion 的运行时发布奠定了基础，并包含了微软为创建管道所做的一些工作，以确保应用程序能够使用 Project Reunion API。

IT之家获悉，Project Reunion 更多的工作正在进行，以统一平台，并增加更多的功能，如窗口和存储 API，将在未来几个月内发布，并做性能调整。

Project Reunion 将为新应用提供一个通用平台。另外，它将帮助开发人员使用最新的功能更新和更新你现有的应用程序，无论是 C++、.NET（包括 WPF、Windows Forms 和 UWP）还是 React Native。

Project Reunion 内容：

兼容

Project Reunion 可以在你所有的应用程序中工作——Win32、Packaged 和 UWP——并且可以跨越多个版本的 Windows。

现代

Project Reunion 支持你的应用程序使用现代软件库，用于 UI、AI、ML、包装、框架和库。C++、Rust、C# 和 JavaScript 的语言投射将你的所有应用程序的优势扩大。云支持的应用、流媒体和边缘计算应用都是使用 Project Reunion 功能的好地方。

敏捷

Project Reunion 与操作系统的发布不在一个区间，会定期预览。你可以使用 NuGet 为现有的应用程序和中间件库逐步采用 Project Reunion 组件。

开放

微软承诺在 GitHub 上公开设计 Project Reunion，因此你对平台的发展有更直接的发言权，甚至可以提供帮助。

访问地址：https://github.com/microsoft/ProjectReunion