诺基亚 PureBook X14 笔记本电脑偷跑：1.1kg，约 7989 元

IT之家12月14日消息 诺基亚 PureBook X14 笔记本电脑（NKi510UL85S）现已上架 Flipkart，搭载英特尔十代酷睿 i510210U 处理器，售价九万印度卢比，折合人民币约为 7989 元。

IT之家曾报道，诺基亚 PureBook 预热海报此前已上线 Flipkart，显示该系列笔记本具备 “轻薄”、“高性能”和“沉浸”等特点。

通过商品页面介绍来看，诺基亚 PureBook X14 具有一块支持杜比视界（Dolby Vision）的 14 英寸全高清 LED 背光 IPS 显示器，并将配备 8 GB 运存，512 GB 固态硬盘，将运行 Windows 10 家庭版，还将支持杜比全景声（Dolby Atmos）。

其他方面，该机还提供了 2 个 USB 3.1、1 个 USB 2.0、1 个 USB 3.1 Type C 接口，重 1.1 公斤，厚 16.8 毫米，采用镁铝合金机身，内置 46.7 WHr 电池。

此外，之前一系列诺基亚 PureBook 笔电通过了印度 BIS 认证，揭示该系列将包括八款型号：NKi510UL85S、NKi510UL82S、NKi510UL810S、NKi510UL165S、NKi510UL1610S、NKi310UL82S、NKi310UL85S、NKi310UL42S、NKi310UL41S，代工方为同方（苏州）。