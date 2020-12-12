《微软模拟飞行 2020》将于明年夏天登陆 Xbox X、Xbox S

IT之家12月12日消息 《微软模拟飞行 2020》于今年 8 月正式发布，目前只能够在 PC 平台购买。作为一款仿真度极高的模拟飞行游戏，玩家们期待已久。自发售后，美国的 PC 飞行摇杆被抢购一空。许多玩家自从发售之日起就在期待，微软何时能够将这款游戏带到 Xbox 平台。微软 Xbox 官方账号于 12 月 10 日发布一段宣传视频，表示《微软模拟飞行 2020》将于 2021 年夏天在 Xbox Series X、Xbox Series S 上推出，通过 Xbox Game Pass 订阅发售，该服务的订阅玩家不必单独购买。

从视频上看，在 Xbox 上面运行的《微软模拟飞行 2020》依旧具备与 PC 平台相近的高画质。微软飞行模拟器负责人 Jorg Neumann 在一篇博客中表示，“Xbox Series X/S 系列主机运行该款游戏，可以达到与 PC 版相同的深度，能为玩家带来有史以来最逼真的模拟飞行体验。”他还提到，微软正与第三方合作，为了在 Xbox 平台进行游戏提供新的外设产品。但是这位负责人没有提到这款游戏是否会在 Xbox One 主机上推出。

IT之家了解到，微软的模拟飞行系列游戏早在 1980 年就已经推出，这款游戏不仅追求最大限度地模拟现实中的飞机，也对全球知名的自然、人文景观进行建模，玩家可以在游戏中领略世界风光。

目前在售的《微软模拟飞行 2020》包含三个版本：标准版、豪华版和高级豪华版，标准版包含 20 款飞机型号和 30 个手工精细建模的机场，豪华版、高级豪华版所提供的飞机、机场数量更多，其中包括波音 787 梦幻客机。