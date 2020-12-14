路虎召回部分车型：极端情况下可能出现车辆电力中断

IT之家12月14日消息 据国家市场监督管理总局网站，日前，捷豹路虎（中国）投资有限公司、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

捷豹路虎（中国）投资有限公司

自 2021 年 2 月 5 日起，召回 2018 年 11 月 28 日至 2020 年 8 月 31 日生产的部分进口 2019-2020 款路虎发现汽车，共计 7044 辆。

本次召回范围内的车辆由于制造工艺问题，蓄电池的接地螺栓可能受损，导致蓄电池接地螺栓与底盘接地不良。极端情况下可能出现车辆电力中断，造成车辆无法启动或车辆行驶中发动机熄火并影响转向助力、制动助力等功能，存在安全隐患。

捷豹路虎（中国）投资有限公司将免费为召回范围内车辆安装一个新的蓄电池接地螺栓，以消除安全隐患。

奇瑞捷豹路虎汽车有限公司

自 2020 年 12 月 12 日起，召回 2019 年 4 月 18 日至 2020 年 10 月 14 日生产的部分国产 2020 款路虎发现运动版、路虎揽胜极光轻度混合动力汽车，共计 33980 辆。

IT之家了解到，本次召回范围内的车辆，可能因轻度混合动力（MHEV）电气系统偶发过载导致的直流 - 直流转换器内部半导体晶体管（MOSFET）故障，造成直流 - 直流转换器内 12V 电路短路。极端情况下，可能出现直流 - 直流转换器内部热量积聚，可能引发车辆起火，存在安全隐患。

奇瑞捷豹路虎汽车有限公司将免费为召回范围内车辆升级直流 - 直流转换器相关模块的控制软件，以消除安全隐患。该版软件增加了对直流 - 直流转换器内部短路的监控，短路发生后系统会自动切断直流 - 直流转换器的 48V 侧供电，断开电路回路，防止热量积聚。