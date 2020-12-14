《赛博朋克 2077 》未支持 AMD Ryzen CPU 同步多线程，开发者发布改代码补丁性能大增

IT之家12月14日消息 外媒 Neowin 报道，一位名叫 UnhingedDoork 的红人为 AMD Ryzen CPU 制作了一个性能补丁，可以为 CDPR 新推出《赛博朋克 2077》开启利用逻辑处理器以及物理核心。显然，该游戏在当前状态下，官方似乎并没有利用 AMD Ryzen CPU 同步多线程 (SMT)，而在英特尔处理器上却可以。其表示，游戏没有使用 ICC 作为编译器，跟其他 CPU 厂商无关。另一位 Reddit 用户 CookiePLMonster 稍微修改了一些值，使其在不同的 CPU 架构上发挥得更好。

https://github.com/jimenezrick/patch-AuthenticAMD

Reddit 帖子用户报告说，打上补丁后的帧数和 1% 最低值都好了很多，这很有意义，因为在游戏中对 CPU 要求最高的场景中，比如在开车穿越夜之城的时候，SMT 会启动来辅助工作负载的分配和调度。

下面是补丁前后 AMD Ryzen 9 5950X 核心利用率情况：

▲打补丁前

▲打补丁后

下面提供了一个如何安装补丁的步骤指南（由 u/chaosxk 提供），不过，提醒大家要自担风险，如果出现任何问题，请恢复到旧的数值。

下载 HxD Hex Editor

找到你的 Cyberpunk2077.exe，（GOG 版本在 Cyberpunk2077/bin\x64）和（Steam：Steam/steamapps/common/Cyberpunk2077/bin\x64/Cyberpunk2077.exe）。

做一份 Cyberpunk2077.exe 的备份，以备不时之需。

将 Cuberpunk2077.exe 拖到 HxD，应该会出现一堆十六进制数字（如 01 FF 0D 等）。

按 CTRL+F 键，改列为十六进制值。

在搜索字串中输入 “75 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08”（不加引号），这些值应突出显示。

复制 “EB 30 33 C9 B8 01 00 00 00 0F A2 8B C8 C1 F9 08”（不加引号）。

回到 HxD 中右键点击高亮显示的数值，选择 “粘贴插入”覆盖上面的 “75 30 33 ....”中的数值。

这样操作后，“75”应该被 “EB”取代，其余的字符串值应该保持不变。

然后去顶部栏点击保存图标标志。

完成。

你可能需要重启系统才能使补丁生效。

下面是 u/qa3rfqwef 提供的视频教程：

IT之家提醒，如果你在打完补丁后遇到任何问题，只要在 Hex Editor 或你创建的备份 Cyberpunk2077.exe 中恢复到旧值即可。