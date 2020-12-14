回家途中 “打方向盘”，嫦娥五号探测器完成第一次月地转移轨道修正

IT之家12月14日消息 据中国探月工程发布，12 月 14 日 11 时 13 分，嫦娥五号轨道器和返回器组合体上两台 25N 发动机工作约 28 秒钟，顺利完成第一次月地转移轨道修正。

目前，携带月球样品的嫦娥五号轨道器和返回器组合体各系统状态良好。

IT之家获悉，据央视报道，嫦娥五号发射前包括轨道器、返回器、着陆器和上升器四个部分，而在月球上所开发到的月壤月岩处于返回器中，最后仅有返回器可以回到地球。

由于“弹道式返回”会对返回器和月球样本造成损害，故我国航天局将采用“半弹道跳跃式返回”技术，相当于在大气层上打个“水漂”。

也就是说嫦娥五号将通过先后两次进入大气层的方式减速（利用返回器大底前端形成的弓形激波在距地面60公里的时候弹出大气层再一次减速），将从第一次进入大气层时的每秒 11 公里的速度降到第二次进大气层时的每秒 7.6 公里的速度。

此外，由于返回器两次进入大气层，将会产生两次黑障区（大气摩擦产生2000℃左右的高温使返回器周围形成等离子体，进而导致地面通讯等电磁波被屏蔽，一般出现在地球上空 35～80 公里处）。

实际上，“半弹道跳跃式返回”技术已在 2014 年的嫦娥 5T1 试验中已证实可行，预计嫦娥五号将在距地面约10公里的高度处打开降落伞进行降速，最后着陆在内蒙古四子王旗。

IT之家此前报道，11 月 24 日 4 时 30 分，我国在中国文昌航天发射场，用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器，火箭飞行约 2200 秒后，顺利将探测器送入预定轨道，开启我国首次地外天体采样返回之旅。

嫦娥五号任务计划实现三大工程目标：一是突破窄窗口多轨道装订发射、月面自动采样与封装、月面起飞、月球轨道交会对接、月球样品储存等关键技术，提升我国航天技术水平；二是实现我国首次地外天体自动采样返回，推动我国科学技术重大进步；三是完善探月工程体系，为我国未来开展载人登月与深空探测积累重要的人才、技术和物质基础。