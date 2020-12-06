我国首个月球样本实验室公开，静候 2kg 月球样本归来

IT之家12月6日消息 据 @央视军事官方微博今日报道，我国首个月球样本实验室建成，目前已经做好各项准备，随时可以接收嫦娥五号返回舱带来的月球表面样品。该实验室隶属于中国科学院国家天文台，月球与深空探测研究部。实验室写有 “安全解封、科学处理、妥善存储”的标语，展现了实验室对于月球样本处理全程的严谨操作。央视军事频道采访了地面应用系统副总指挥，张总。

视频中展示了包括解封操作台、过渡舱控制阀、表取样临时存储装置、钻取样临时存储装置、表取样永久存储装置、密度分析操作台等实验设备。嫦娥五号采样时没有大气环境，样本装置内部为真空，解封有困难，为此实验室专门研制了真空解封装置，确保不破坏样本。

视频中可见，实验室的各个操作台均为真空设计，有着黑色橡胶手套。科研人员需透过手套，在真空环境下进行月球样本的解封、实验等操作。

据IT之家了解，嫦娥五号本次任务获取了两种月球土壤样本，一是利用抓取装置获得月球表层土壤，二是利用钻探设备获得月球表面下 2 米深的月岩样本，两种样本进行分开储存。

地面副总指挥张总介绍了月球样本的处理规范：

科学的处理

一是采用科学的方法，制定科学的规范和方案，保证结果可信。第二是利用最精密仪器进行实验，并且使用最少量的样品展开研究，让样本发挥最大功效。

妥善存储

样品分为永久存储和临时存储两部分。永久存储意味着永久保存；临时储存就是放在实验室进行物理化学分析，以及用于科学展示用途。

▲图片来自中国探月

IT之家了解到，12 月 6 日嫦娥五号上升器已经将采集完的月球表面样本转移至返回器，中午嫦娥五号轨返组合体与上升器成功分离，进入环月等待阶段，将择机返回地球。