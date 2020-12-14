新机预热：华为 nova8 系列邀你一起拍 Vlog，代言人为易烊千玺

IT之家12月14日消息 华为方面今日正式官宣华为 nova8 系列将于12月23日正式发布，随后即开始预热，同时确认了代言人依然是易烊千玺。

华为官宣用词“我 由我掌镜、尽情创造 “我”的故事”而此处预热内容为“听说一个人也可以成为一个剧组”，预计华为 nova8 系列将具有较强的影响性能，例如拍 Vlog。

▲ 片尾有彩蛋

IT之家曾报道，数码博主 @长安数码君 表示，华为 Mate 40 系列有的，华为 nova 8 系列基本都有，且华为 nova 8 虽搭载麒麟芯片但与Mate 40 系列不同，起售价约为 3000 元，华为 nova 8 Pro 约为 4000 元起，将于 12 月 30 日号上市开售。

当然，华为 nova 8 系列预计并非全系搭载海思麒麟芯片，预计仍将包括联发科天玑型号。

@数码闲聊站 之前透露，华为即将首发天玑 700 芯片，新机采用 6.5 英寸 FHD + 分辨率 60Hz 刷新率的左上角 LCD 单打孔屏，前置镜头 1600 万像素，后置则是 48MP+8MP+2MP+2MP 的四摄组合，且内置 4000mAh 电池，支持 40W 快充，预计为华为 nova 8 系列型号之一。