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微软 Surface Duo 双屏库更新：支持谷歌 Jetpack 窗口管理器

2020/12/14 14:02:34 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家12月14日消息 外媒 MSPoweruser 报道，早在 7 月份有报道称，微软正在为 Surface Duo 增加对谷歌 Jetpack Windows Manager 的支持。这将允许开发者对一个跨设备的 API 进行编码，使得对 Surface Duo 和三星 Galaxy Z Flip 的支持一样好用。

谷歌此前在 Jetpack Windows Manager 中加入了对双屏的支持，针对可折叠设备。

近期，微软宣布，他们为微软 Surface Duo 开发的双屏库 1.0.0-beta1 版本，集成了谷歌 Jetpack 窗口管理器支持。

IT之家获悉，为了帮助开发者，微软使底层设备界面可以交换，因此只要开发者愿意，他们可以继续使用现有的 Display Mask API，并在他们准备好时迁移到 Window Manager

下面是更新内容：

  • Jetpack Window Manager 是核心设备接口层的一个选项。

  • 重构代码，使 DisplayMask 仍然可以被现有的开发人员使用。

  • 包括每个组件的 UI 和单元测试。

  • 为微软 Surface Duo 新增 RecyclerView 布局管理器。

  • 为 BottomNavigation 和 Tabs 添加了透明度和动画支持。

  • 更新了文档和示例。

开发者可以在这里阅读更多关于如何在 Window Manager 和 DisplayMask API 之间进行切换的信息，从上一版本迁移的提示，以及微软该版本的其他功能。

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关键词：Surface Duo微软Jetpack

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