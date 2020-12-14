印度尼西亚希望成为 SpaceX 新火箭发射地

据报道，印度尼西亚希望成为埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的 SpaceX 的火箭发射地。

这个东南亚国家此前已经与马斯克的另一家公司，电动汽车生产商特斯拉就潜在的电池合作进行过了谈判。

该国西亚海事和投资事务协调部透露，印尼总统佐科 · 维多多（Joko Widodo）一直在与马斯克就合作进行探讨。马斯克将在 1 月份派出一个团队前往印尼，对这笔潜在的投资进行考察。双方探讨的可能性之一，就是在爪哇中部建厂。

印度尼西亚拥有大量的铜、镍和锡矿，该国的目标是成为世界上最大的电动汽车电池生产国。

今年早些时候，马斯克称在 Twitter 上表示：“在大规模生产长续航电池方面，镍是最大的挑战！澳大利亚和加拿大做的很好，而美国的镍产量在客观上却非常少。”

除了希望与特斯拉达成合作投资之外，维多多还希望马斯克研究在印尼建设空间探索火箭发射站的可能性。西亚海事和投资事务协调部称：“佐科 · 维多多总统已经邀请（马斯克）研究将印度尼西亚作为 SpaceX 的火箭发射场地。”

印尼国家航空航天研究所（LAPAN）计划建造该国第一个空间港，它将位于巴布亚岛的比亚克。该国的这个大规模的航空航天发展需要国际投资者，而 SpaceX 是其接触的可能合作伙伴之一。

当前特斯拉已经在印尼建立了业务，该公司在这里出售的汽车来自中国上海超级工厂，当前这座工厂每年可以生产大约 25 万辆汽车。

马斯克曾表示，不久后特斯拉将把在上海工厂内生产的 Model 3 出口到欧洲市场上销售。

上周，SpaceX 公司在美国德克萨斯州发生了最新的星际飞船（Starship）原型机。该原型代号为 SN8，这个高达 50 米的载具成功升空，但是在降落时坠毁，但是马斯克依然表示，对这次发生所取得的成绩感到高兴。