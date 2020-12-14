阅文回应 “遭反垄断处罚”：积极整改，做好合规申报工作

IT之家 12 月 14 日消息 今日早些时候，阿里巴巴投资有限公司、阅文集团和丰巢科技因违反《反垄断法》，市场监管总局今日作出处罚决定，分别处以 50 万元人民币罚款的行政处罚，合计被罚 150 万。

随后，阿里回应反垄断被罚：我们接到有关部门的通知后，已按照政策指引和要求，积极整改。

而现在阅文集团就此事对新浪科技回应，称其已收到通知并高度重视，已严格按照监管部门的要求，积极整改，将全面做好相关的合规申报工作。

值得一提的是，市场监管总局今日在答记者问时回复：互联网行业不是反垄断法外之地，所有企业都应当严格遵守反垄断法律法规，维护市场公平竞争，也只有这样，才能确保整个行业的健康发展。并透露正在依法审查虎牙与斗鱼合并等案件。

IT之家了解到，阅文集团由腾讯文学与原盛大文学整合而成，成立于 2015 年 3 月。作为国内正版数字阅读平台和文学 IP 培育平台，阅文旗下囊括 QQ 阅读 、起点中文网 、新丽传媒等业界品牌。

今日上午，市场监管总局对阿里巴巴投资有限公司收购银泰商业（集团）有限公司股权、阅文集团收购新丽传媒控股有限公司股权、深圳市丰巢网络技术有限公司收购中邮智递科技有限公司股权等三起未依法申报违法实施经营者集中案进行了调查。而后依据《反垄断法》第 48 条、49 条作出处罚决定。