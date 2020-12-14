消息称苹果调查纬创印度工厂打砸事件：调查是否存在降薪欠薪

12 月 14 日，据印度《经济时报》援引知情人士的话报道，苹果公司正在对其代工厂商纬创资通 (Wistron Corp)是否遵守供应商准则展开调查。日前，纬创资通印度工厂遭受员工暴力打砸。

纬创资通在印度的该工厂，位于印度南部卡纳塔克邦的讷尔萨布尔工业园区，占地约 43 英亩（约合 17.4 万平方米），距离该邦首府班加罗尔市约 60 公里。

据《经济时报》报道，12 日晚间在讷尔萨布尔工业园区，有近 2000 名员工上完晚班准备离开纬创资通工厂之际，许多人开始制造了打砸暴力事件。厂区高管办公室、工厂设备、家具等遭到打砸破坏，并且纵火焚烧厂内多部车辆，遭铁棍击碎的门窗玻璃散落一地，现场一片狼藉。警方正在对此次事件进行调查，并且已经拘留约 100 人。

纬创资通是是苹果最大的代工供应商之一，其在印度的该代工厂，为苹果生产 iPhone 7 和第二代 iPhone SE 设备。

据称，发生这次打砸破坏事件，与纬创资通员工未得到入职时承诺薪资有关，还因员工的薪水不断下降。

针对以上消息，苹果没有立即回复置评请求。但纬创资通在一份声明中表示，该公司 “对这一事件深感震惊。”纬创资通声称，此事件并非罢工事件，破坏者并非员工，而是外来人士所为，这些人从外面冲入厂房制造了这起打砸事件。

纬创资通在发送给台北证券交易所的一份声明中表示，“这起事故是由不明身份的人闯入造成的，对工厂造成了损害，其意图不明。纬创资通始终遵守法律，全力支持并正在与当地政府部门和警方的调查进行合作。”

《经济时报》称，苹果的供应商准则，要求合作代工厂商按照规定并准时向工人支付工资，并向他们提供其他福利。该媒体还称，在员工工资承诺及支付方面是否存在未落实方面，苹果将展开调查。

《纬创澄清2000人破坏印度苹果工厂：是外面的人捣乱，并非员工》