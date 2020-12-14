网约车司机为救婴儿连闯红灯家属拒作证，滴滴：已向警方提供证明还原真相

IT之家 12 月 14 日消息 针对 “网约车司机为救婴儿连闯红灯家属拒绝作证”的报道，滴滴今日发布声明称，经核实该订单为滴滴平台订单，在警方提起调证流程后，平台已将车内录音录像提供给警方。

近日有媒体报道，网约车司机艾先生接到一张订单，乘客为一家三口带着一个婴儿，上车不久婴儿突发疾病失去知觉。艾先生连闯三个红灯将孩子送医，为此，他要被扣 18 分，并处以 600 元的罚款。交警表示需提供相关的医院证明，但婴儿家属却拒绝作证，称闯红灯跟他没关系。

滴滴在声明中表示，经核实该订单为滴滴平台订单。目前，滴滴出行已实现行程中全程录音，且艾师傅车内安装了桔视录像设备，可以进行行程中录像。基于用户个人隐私的保护，行程中的车内录音录像内容均加密保护，调取使用需要经过司机、乘客双方授权。在警方提起调证流程后，平台已将车内录音录像提供给警方。

此外，滴滴已积极向警方提供其他证明素材，包括行车记录仪拍摄的车外录像及其他证明资料，尽力协助艾师傅还原真相。

IT之家了解到，另据 @中国警方在线 官方消息，经过核实，警察蜀黍已经取消了对司机艾师傅的处罚。

以下为滴滴声明全文：

感谢东莞热心肠的艾师傅

我们关注到 “广东东莞的网约车司机艾先生为救婴儿连闯红灯家属拒绝作证”的报道，经核实该订单为滴滴平台订单。

目前，滴滴出行已实现行程中全程录音，且艾师傅车内安装了桔视录像设备，可以进行行程中录像。基于用户个人隐私的保护，行程中的车内录音录像内容均加密保护，调取使用需要经过司机、乘客双方授权。在警方提起调证流程后，平台已将车内录音录像提供给警方。

此外，滴滴已积极向警方提供其他证明素材，包括行车记录仪拍摄的车外录像及其他证明资料，尽力协助艾师傅还原真相。

感谢艾师傅的善意之举，我们相信 “善意”不会蒙尘，好人会有收获，还会激励更多向善的、温暖的力量。

为了表扬艾师傅助人为乐的行为，滴滴出行奖授予其 “滴滴公益榜样”称号，并颁发见义勇为奖金，鼓励其正能量行为。近年来滴滴司机帮助乘客及路人的事情常有发生，滴滴出行也提醒有爱心的正能量司机，在向他人伸出援手之时要注意出行安全，并第一时间拨打 110、120，最大限度为受助者提供帮助。

同时，我们呼吁被救婴儿的家属可以尽快帮助艾师傅作证，也建议您跟热心肠的艾师傅补一句 “感谢”。我们也恳请广大网友理性对待，多一点包容和善意。