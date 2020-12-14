新模拟显示：马斯克 “无聊公司”的 LVCC 环路隧道每小时可能运送 2 万多人

12 月 14 日消息，据国外媒体报道，一项新模拟显示，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下隧道挖掘公司 “无聊公司”（Boring Company）的拉斯维加斯会议中心环路（LVCC Loop）隧道每小时可能运送超过 2 万名乘客。

隧道发烧友菲尔 · 哈里森（Phil Harrison）使用专业的交通模拟程序 PTV Vissim 软件，对作为公共交通服务的拉斯维加斯会议中心环路隧道的工作方式进行了模拟。

结果显示，在使用自动扶梯且吊舱时速达到 75 英里 / 小时的情况下，该隧道每小时可运送 2.16 万名乘客。

据悉，拉斯维加斯的地下交通隧道旨在通过地下通道连接拉斯维加斯会议中心和拉斯维加斯大道，以应对该市的交通拥堵情况。

2018 年年底，马斯克在推特上表示，该公司在拉斯维加斯会议中心底下打造的地下交通隧道有望在 2020 年全面投入运营。

今年 10 月下旬，外媒报道称，随着特斯拉的电动汽车首次进入地下隧道，该隧道已经准备好开始运营。

一旦投入运营，该隧道将用马斯克旗下另一家公司特斯拉提供的电动汽车运送乘客，这些汽车一次最多可以运送 16 人通过隧道。

“无聊公司”是为应对令人沮丧的交通状况而创立的，该公司计划通过挖掘紧密相连的隧道，来彻底改变城市交通状况。尽管该公司已经有几个隧道项目正在实施当中，但它目前仍在努力开发更好的隧道挖掘技术。